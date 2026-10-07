«Все допускают ошибки, болельщики поймут». Спортдиректор «Спартака» Кахигао — о Даку

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о подписании нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» прошлым летом.

«Я знал, что к Даку был интерес со стороны других клубов, но переговоры прошли быстро и плавно. Что касается реакции болельщиков, то все допускают ошибки. Мы все ошибаемся, особенно тогда, когда мы молоды. Было бы нечестно кого-то судить за одну допущенную ошибку. Уверен, что наши болельщики поймут и примут это, ведь он извинился. Он множество раз честно извинился, это игрок «Спартака», он показывает большое желание, поэтому я уверен, что у него всё получится», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.