Спортдиректор «Спартака» Кахигао — о Дзюбе: не понимаю такой ажиотаж, он же не Месси

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о нападающем Артёме Дзюбе. Ранее форвард покинул тольяттинский «Акрон» на правах свободного агента. Позднее Дзюба сообщил, что завершает профессиональную карьеру футболиста.

«Не понимаю, почему такой ажиотаж и вопросы об одном футболисте. Он же не Месси, у которого был прощальный матч. Я не вёл переговоры ни с ним, ни с его представителем. Точка», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Артём Дзюба — 38-летний российский нападающий. В ходе своей карьеры выступал за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», «Зенит», «Ростов», «Арсенал» Тула, «Томь», «Акрон» и турецкий «Адана Демирспор».