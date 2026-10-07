Кахигао — о судействе: если что-то является нечестным, то почему бы не высказаться?

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао прокомментировал свои высказывания о судействе.

— Вы несколько раз выходили в микст-зону и высказывались о судействе. Почему именно вы?

— Если я получаю логичный вопрос от журналиста, то постараюсь дать логичный ответ. Каждый имеет своё мнение. Я не так часто это делал. Было два комментария за 21 месяц. Это не так часто. Понимаю, что у арбитров сложная работа. Я прекрасно это понимаю. Работа усложняется с новыми изменениями. Понимаю, насколько тяжело принимать решения. Если мы видим, что что-то происходит и это является нечестным, то почему бы не высказаться? — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.