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Кахигао — о судействе: если что-то является нечестным, то почему бы не высказаться?

Кахигао — о судействе: если что-то является нечестным, то почему бы не высказаться?
Комментарии

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао прокомментировал свои высказывания о судействе.

— Вы несколько раз выходили в микст-зону и высказывались о судействе. Почему именно вы?
— Если я получаю логичный вопрос от журналиста, то постараюсь дать логичный ответ. Каждый имеет своё мнение. Я не так часто это делал. Было два комментария за 21 месяц. Это не так часто. Понимаю, что у арбитров сложная работа. Я прекрасно это понимаю. Работа усложняется с новыми изменениями. Понимаю, насколько тяжело принимать решения. Если мы видим, что что-то происходит и это является нечестным, то почему бы не высказаться? — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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