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Кахигао: в мире много чего происходит, но только Россия несёт ответственность

Кахигао: в мире много чего происходит, но только Россия несёт ответственность
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Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о санкциях в отношении российского футбола, обсуждая сложности при трансферах футболистов.

— Год назад вы говорили, что 75 процентов футболистов не хотят ехать в Россию. Изменилось ли что-то?
— Когда я говорил про это, то было субъективно. Это было примерно. Пока существуют санкции и конфликт, то много игроков, которые не хотят иметь дел с Россией. В мире много чего происходит. Но только Россия несёт какую-то ответственность за это. Но это то, что мы имеем. Можем только работать, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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