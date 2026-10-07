Кахигао: в мире много чего происходит, но только Россия несёт ответственность

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о санкциях в отношении российского футбола, обсуждая сложности при трансферах футболистов.

— Год назад вы говорили, что 75 процентов футболистов не хотят ехать в Россию. Изменилось ли что-то?

— Когда я говорил про это, то было субъективно. Это было примерно. Пока существуют санкции и конфликт, то много игроков, которые не хотят иметь дел с Россией. В мире много чего происходит. Но только Россия несёт какую-то ответственность за это. Но это то, что мы имеем. Можем только работать, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.