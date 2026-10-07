Сборная России осталась на 35-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА

ФИФА на официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд. Сборная России сохранила 35-е место.
Рейтинг национальных команд ФИФА, 7 октября:
1. Испания — 2011,57.
2. Аргентина — 1972,80.
3. Франция — 1958,86.
4. Англия — 1925,59.
5. Португалия — 1807,69.
6. Бразилия — 1806,51.
7. Марокко — 1805,34.
8. Бельгия — 1779,17.
9. Нидерланды — 1778,61.
10. Мексика — 1738,48.
…
35. Россия — 1537,45.
36. Украина — 1535,27.
...
59. Узбекистан — 1416,61.
...
94. Беларусь — 1249,60.
...
117. Казахстан — 1166,26.
В период международной паузы россияне провели три товарищеских матча: с Ираном (2:0), Намибией (6:0) и Нигерией (3:3).
Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.