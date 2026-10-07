Сборная России осталась на 35-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА

ФИФА на официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд. Сборная России сохранила 35-е место.

Рейтинг национальных команд ФИФА, 7 октября:

1. Испания — 2011,57.

2. Аргентина — 1972,80.

3. Франция — 1958,86.

4. Англия — 1925,59.

5. Португалия — 1807,69.

6. Бразилия — 1806,51.

7. Марокко — 1805,34.

8. Бельгия — 1779,17.

9. Нидерланды — 1778,61.

10. Мексика — 1738,48.

…

35. Россия — 1537,45.

36. Украина — 1535,27.

...

59. Узбекистан — 1416,61.

...

94. Беларусь — 1249,60.

...

117. Казахстан — 1166,26.

В период международной паузы россияне провели три товарищеских матча: с Ираном (2:0), Намибией (6:0) и Нигерией (3:3).

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.