Полузащитник «Зенита» Кондаков: Аршавин — самый лучший футболист в российском поколении

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Даниил Кондаков высказался о значимости экс-футболиста сине-бело-голубых Андрея Аршавина. В составе «Зенита» Аршавин выигрывал чемпионат России и Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы).

«Я просто понимаю, что это, ну, наверное, лучший футболист там, я не знаю… Я просто не видел, честно, игры в Советском Союзе, кто у нас был, играл из футболистов, кого я знаю, но я просто понимаю, что Андрей Сергеевич — самый лучший футболист, наверное, в российском поколении сейчас. И это абсолютно как бы. Если он играл в «Арсенале», показывал результаты… Не знаю, он какое, шестое занял место? Ну какой футболист сейчас займёт шестое место у нас в «Золотом мяче»? Это даже тяжело представить. И я просто понимаю важность. Ну, я говорю, я всегда к нему с полным уважением [отношусь], что я, что Шил, мы понимаем, что он за футболист», — сказал Кондаков в новом выпуске «СБГ ШОУ».