«Паноптикум какой-то». Лепсая — о ситуации вокруг Роналду в сборной Португалии

Футбольный агент и функционер Тимур Лепсая высказался о ситуации вокруг португальского нападающего Криштиану Роналду. Накануне, 6 октября, Роналду выпустил заявление, в котором рассказал собственную версию событий в национальной команде. Напомним, Криштиану покинул расположение сборной Португалии после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.

«Теперь все вместе напрыгнули на Криша, даже не попытавшись разобраться. Причём на полном серьёзе рассуждают о наследии. Паноптикум какой-то», — написал Лепсая в своём телеграм-канале.

Криштиану Роналду 41 год. В составе сборной Португалии он выигрывал чемпионат Европы и Лигу наций УЕФА.