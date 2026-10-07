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«Паноптикум какой-то». Лепсая — о ситуации вокруг Роналду в сборной Португалии

«Паноптикум какой-то». Лепсая — о ситуации вокруг Роналду в сборной Португалии
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Футбольный агент и функционер Тимур Лепсая высказался о ситуации вокруг португальского нападающего Криштиану Роналду. Накануне, 6 октября, Роналду выпустил заявление, в котором рассказал собственную версию событий в национальной команде. Напомним, Криштиану покинул расположение сборной Португалии после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.

«Теперь все вместе напрыгнули на Криша, даже не попытавшись разобраться. Причём на полном серьёзе рассуждают о наследии. Паноптикум какой-то», — написал Лепсая в своём телеграм-канале.

Криштиану Роналду 41 год. В составе сборной Португалии он выигрывал чемпионат Европы и Лигу наций УЕФА.

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