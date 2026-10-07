Жорже Жезуш отреагировал на резонансное заявление Криштиану Роналду

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш прокомментировал резонансное заявление нападающего Криштиану Роналду, в котором он объяснил решение самовольно покинуть национальную команду во время сбора на матчи Лиги наций. В своём сообщении 41-летний форвард неоднократно отметил, что Жезуш нарушал данное им слово.

«Я прочитал заявление и теперь, как и каждый день, отправляюсь в штаб-квартиру федерации, чтобы поработать и подумать о сборной Португалии. Мне больше нечего сказать», — приводит слова Жезуша известный инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, Роналду покинул расположение сборной Португалии 30 сентября.