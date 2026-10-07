Вадим Шилов из «Зенита» рассказал, что ему даёт вера в бога

Футболист «Зенита» Вадим Шилов высказался о вере в бога. Он рассказал, что вера в бога даёт ему внутреннюю уверенность.

— Ты говорил, что ты верующий человек. Как сильно тебе помогает вера в бога в жизни?

— Ну, очень сильно, в принципе. Всегда верую. Хожу в церковь, молюсь всегда перед выходом [на поле], ну, мне привили это с детства, что всегда нужно полагаться тоже на бога.

— Ты ходишь в церковь просто раз в какое-то время?

— Да-да, конечно. Ну, не каждый, ну, когда получается, во-первых. Во-вторых, ну, пытаюсь найти свободный график, чтобы сходить туда. Всё равно [помолиться] там за родителей, за себя, за всё хорошее.

— И что тебе это внутренне даёт?

— Да как [сказать]?.. Ну, уверенность, мне кажется, больше всего. Уверен, что я во что-то верю просто. Не знаю, вот в бога, то, что он мне помогал всегда, грубо говоря, когда я просил что-то, не сразу приходило, а потом. То есть я в это верю всё равно, — сказал Шилов в новом выпуске «СБГ ШОУ».