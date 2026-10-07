Пабло Солари: Месси всегда должен выигрывать «Золотой мяч»

Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари выразил мнение, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси является лучшим игроком в истории футбола и заслуживает получить «Золотой мяч». Ранее Месси завершил карьеру в сборной Аргентины, в составе которой он выигрывал чемпионат мира в 2022 году.

— Должен ли Месси выиграть «Золотой мяч»?

— Месси всегда должен выигрывать «Золотой мяч», для меня других претендентов нет. Это лучший игрок в истории футбола. Я не застал Марадону, поэтому для меня это Месси, — приводит слова Солари «Матч ТВ».

Обладатель «Золотого мяча» будет объявлен 26 октября на торжественной церемонии в Лондоне.