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Бубнов вспомнил обещание Газзаева сбрить усы, обсуждая конфликт Роналду с Жезушем

Бубнов вспомнил обещание Газзаева сбрить усы, обсуждая конфликт Роналду с Жезушем
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Футбольный эксперт Александр Бубнов, обсуждая конфликт между главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем и нападающим команды Криштиану Роналду, вспомнил, как российский тренер Валерий Газзаев пообещал сбрить усы в случае победы ЦСКА в финале Кубка УЕФА сезона-2004/2005 со «Спортингом» (3:1).

— Зидан, кстати, заступился за Роналду. И некоторые другие тренеры тоже, Алекс Фергюсон. Зидан сказал, что с игроком уровня Роналду не надо обещать и не выполнять. Тогда не обещай.
— Конечно. Здесь я с Фергюсоном согласен.

— Тогда вы за Роналду?
— Я не за Роналду. Если я сказал, что я игрока выпущу, я его выпущу. По-любому. Что бы ни было. Какая бы игра ни была. Я тогда виноват, потому что не сдержал сло