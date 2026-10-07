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Спортдиректор «Спартака» Кахигао: наша задача — чемпионство

Спортдиректор «Спартака» Кахигао: наша задача — чемпионство
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Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао назвал задачу клуба на сезон-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Наша задача — это чемпионство. Надеюсь, что летом мы сможем порадовать всех болельщиков», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2026/2027. Команда набрала 19 очков за девять матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 21 очко за аналогичное количество игр. В ближайшем туре «Спартак» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 10 октября.

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