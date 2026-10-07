Даниил Кондаков рассказал о забавном поведении Луиса Энрике и Романа Веги в самолёте

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков рассказал о забавном поведении легионеров сине-бело-голубых — Романа Веги и Луиса Энрике — во время полёта на самолёте.

«Сейчас вот недавно в самолёте летели, я ещё лежал, передо мной Роман Вега. А у нас турбулентность началась (смеётся). Я глаза поднимаю, у него там истерика. Я ему говорю: «Успокойся!» Он: «What problem? What problem? Что случилось?» А это ещё, слава богу, Луиса Энрике не было. Если Луис сидит в самолёте и начинается турбулентность, он начинает кричать, орать: «Что случилось? Что случилось?» — сказал Даниил Кондаков в новом выпуске «СБГ ШОУ».

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