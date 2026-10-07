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Спортдиректор «Спартака» Кахигао поздравил Владимира Путина с днём рождения

Спортдиректор «Спартака» Кахигао поздравил Владимира Путина с днём рождения
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Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина. Сегодня, 7 октября 2026 года, главе Российской Федерации исполняется 74 года.

«Хотел бы поздравить Владимира Путина с днём рождения», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После девяти туров первое место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ занимает «Краснодар». У команды 21 очко в девяти играх. На второй строчке находится московское «Динамо», у которого 19 очков. Столько же — у замыкающего тройку лидеров «Спартака» и ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке. На пятой строчке располагается «Зенит».

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