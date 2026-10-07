«Все переживаем». Константин Тюкавин — об Арсене Захаряне в «Реале Сосьедад»

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин высказался о полузащитнике испанского «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне. В этом сезоне Захарян отыграл четыре матча за «Сосьедад», суммарно он провёл на поле менее 45 минут.

«Мы не общались, не были на связи. Думал, что его вызовут в сборную, но тренерский штаб его не вызвал. Стараюсь следить за его играми. Надеемся, верим, ждём, что закрепится в составе. Все переживаем, думаю, что многие переживают, следят», — приводит слова Тюкавина ТАСС.

Захарян не попал в состав сборной России на осенний сбор. Полузащитник был в расширенном списке игроков, но не вошёл в окончательный.