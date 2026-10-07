15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Все переживаем». Константин Тюкавин — об Арсене Захаряне в «Реале Сосьедад»

«Все переживаем». Константин Тюкавин — об Арсене Захаряне в «Реале Сосьедад»
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин высказался о полузащитнике испанского «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне. В этом сезоне Захарян отыграл четыре матча за «Сосьедад», суммарно он провёл на поле менее 45 минут.

«Мы не общались, не были на связи. Думал, что его вызовут в сборную, но тренерский штаб его не вызвал. Стараюсь следить за его играми. Надеемся, верим, ждём, что закрепится в составе. Все переживаем, думаю, что многие переживают, следят», — приводит слова Тюкавина ТАСС.

Захарян не попал в состав сборной России на осенний сбор. Полузащитник был в расширенном списке игроков, но не вошёл в окончательный.

Материалы по теме
Бубнов вспомнил обещание Газзаева сбрить усы, обсуждая конфликт Роналду с Жезушем