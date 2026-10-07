Капитан «Локомотива» Митрюшкин: всем в команде тяжело, но о панике и речи не идёт

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о настроении в команде перед возобновлением чемпионата России. «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков за девять матчей.

«Всем тяжело, все всё понимают. Сейчас нужно набирать очки и исправить сложившуюся ситуацию. Никакого расстройства или ещё чего-то — это можно заметить по нашим тренировкам. Все в команде работают в максимальном режиме, чтобы исправить наше положение. Ни о какой панике в команде и речи не идёт», — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.