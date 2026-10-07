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В «Ман Сити» ожидают, что Энцо Фернандес покинет клуб. Ранее хавбек обещал, что останется

В «Ман Сити» ожидают, что Энцо Фернандес покинет клуб. Ранее хавбек обещал, что останется
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В «Манчестер Сити» полагают, что полузащитник Энцо Фернандес покинет клуб в связи с обвинением в нарушении финансовых правил английской Премьер-лиги. Об этом сообщает FullTime Report в социальной сети X. Отмечается, что ранее аргентинский футболист обещал остаться в «Ман Сити», несмотря на проблемы, с которыми столкнулись «горожане».

Фернандес перешёл в «Манчестер Сити» прошлым летом из «Челси». Сумма сделки составила € 145 млн. Аргентинец заключил контракт до 2031 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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