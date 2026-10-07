18-летний футболист «Зенита» Вадим Шилов рассказал об отношении к алкоголю и тусовкам

Молодой футболист «Зенита» Вадим Шилов ответил на вопрос, как относится к тусовкам и алкоголю.

— Ты недавно отпраздновал своё совершеннолетие. Как?

— Хорошо (улыбается). Ну не, не было такого, что я пошёл там куда-то в клуб. Нет, ну так спокойно, с друзьями. Друзья приехали в Питер. Это как раз там матч был какой-то, я забыл, кто-то играл. Наши, по-моему, играли с кем-то. Не помню с кем. Вот на матч сходил и потом поехал в ресторан, там отдохнули с родителями, там как раз друзья были.

— Но тусовки в твоей жизни занимают какую-то часть?

— Да нет. Я не особо тусовщик, мне кажется. По клубам [ходить], мне кажется, не знаю, не мой стиль, пойти там куда-нибудь, напиться, валяться где-нибудь у фонтана.

— А если не валяться? Ну, два пива после матча.

— Не-не, я не пью вообще, не употребляю. Пока не хочу. И не буду, мне кажется, — сказал Шилов в новом выпуске «СБГ ШОУ».