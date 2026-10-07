Агент Дзюбы отреагировал на слова Кахигао относительно перехода Артёма в «Спартак»

Представитель нападающего Артёма Дзюбы Леонид Гольдман ответил на слова спортивного директора «Спартака» Фрэнсиса Кахигао о том, что 38-летний футболист не мог оказаться в московском клубе. Ранее Кахигао сообщил, что никогда не вёл переговоров о переходе Дзюбы в московский клуб. Минувшим летом Артём получил статус свободного агента, покинув «Акрон».

«Думаю, господину Кахигао не стоит открывать этот ящик Пандоры. Он прекрасно знает, что лукавит. Пусть это остается на его совести», — приводит слова Гольдмана Metaratings.

Отметим, что осенью Дзюба сообщил о завершении профессиональной карьеры футболиста.