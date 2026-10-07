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Спортдиректор «Локомотива» Акавов: в команде обязательно появится новый Батраков

Спортдиректор «Локомотива» Акавов: в команде обязательно появится новый Батраков
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Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов заявил, что в команде должен появиться «новый Алексей Батраков». Он заявил, что в академии железнодорожников много юных талантливых футболистов, которые способны повторить путь Батракова.

«Новый Батраков в «Локомотиве» обязательно появится. Не хочу называть имена, но у нас в академии очень много талантливых мальчишек. Каждому из них нужно пройти большой путь, чтобы выйти на уровень, которого Алексей уже достиг. Со своей стороны мы постараемся по максимуму им помочь», — сказал Нариман Акавов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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