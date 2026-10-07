Бышовец привёл в пример встречу с Марадоной после завершения карьеры Месси в сборной

Отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался о легендарном аргентинском нападающем Лионеле Месси, который накануне завершил карьеру в сборной Аргентины.

«Для меня Месси — игрок, сравнимый с Пеле, который в 1965 году приезжал в Москву, и с Марадоной, игравшим на чемпионате мира, где я его видел воочию. Он приезжал и в Южную Корею, где мы встречались. Это была его просьба и просьба федерации футбола — обеспечить его доктором, потому что был запланирован матч. Он имел программу подготовки в зале. Марадона попросил доктора, а у меня не было для него никаких отказов (смеётся). Меня больше интересовала информация от доктора, насколько серьёзно выполнялась программа. У Марадоны были всякие проблемы на встречах с руководителями страны, молодёжными и юношескими командами Южной Кореи. Где-то он себе позволял нарушения и опоздания, но это не касалось футбольных встреч. Он был очень обязательным. Марадона с первой до последней минуты выполнял на максимуме то, что предлагал. Профессиональное отношение было на высоком уровне.

Мне посчастливилось встретиться и с Фигу в Лиссабоне в Португалии. Он отыграл матч Лиги чемпионов в Лондоне за «Реал» Мадрид. А мы с супругой пришли на обед в Лиссабоне и были очень удивлены, что он на следующий день после матча оказался в этом же ресторане. Удалось пообщаться. На мой вопрос, что так и почему так быстро, он ответил: «Приехал к родителям. Сначала после матча сделал пробежку, поплавал, а теперь с женой и дочкой пришёл в ресторан».

Поэтому вопрос профессиональности и подготовки относится и к Месси. Его гениальность заключается во всех фазах развития и завершения атак и в исполнительных решениях. Они всегда носили очень драматический характер для соперников в своём развитии. И, конечно, была потрясающая реализация. Я считаю его одним из самых выдающихся, если не самым выдающимся футболистом», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.