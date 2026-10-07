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Бышовец: у Роналду был нервный срыв, а личные интересы выше командных в сборной Португалии

Бышовец: у Роналду был нервный срыв, а личные интересы выше командных в сборной Португалии
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Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался о скандале нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Надо говорить о темпераменте и личностных качествах. Если путь, который прошёл Месси, — это, конечно, подвиг: имеет проблемы с физическими качествами, и в то же время он абсолютно совершенный. И всё это подкреплено его профессиональным отношением и готовностью. Но если у Месси характер и личностные качества — это выживание, то у Роналду были легко дававшиеся результаты на фоне неудач и несложившихся достижений, особенно на чемпионатах мира.

Это нервный спад и срыв человека, который переоценил ту ситуацию, которая сложилась между ним и тренером. И, конечно, была неудача сборной Португалии. По-человечески я понимаю Роналду. Но всё, что связано с популяризацией футбола — это сравнительные характеристики. Пеле и Месси — это здоровое отношение к футболу. А что касается Марадоны и Роналду, то здесь надо говорить о характере и о том, что личные интересы выше командных», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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