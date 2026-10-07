Бубнов назвал трёх лучших футболистов в истории. Месси — не первый
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов назвал трёх лучших игроков в истории футбола. Так, Бубнов выбрал в свой рейтинг лучших экс-нападающего сборной Бразилии Пеле, аргентинского вингера «Интер Майами» Лионеля Месси и крайнего нападающего «Барселоны» и Испании Ламина Ямаля. Отметим, что в конце октября состоится вручение «Золотого мяча» по итогам 2026 года.
— Топ-3 лучших игрока в истории футбола по версии Александра Бубнова?
— Топ-3?
— Начиная с первого, второго и третьего.
— Пеле. Это не обсуждается. Второй идёт… Второй идёт по достижениям, скажем так, возрасту и таланту. Это Ямаль. И третий — Месси.
— А Марадона?
— Нет, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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