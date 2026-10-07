«Для меня большая честь». Артета прокомментировал продление контракта с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями от продления контракта с командой до 2030 года. Об этом сегодня, 7 октября, официально сообщила пресс-служба «канониров» на официальном сайте.

«Для меня большая честь связать своё будущее с клубом и продолжать работать с исключительными людьми, которые хотят лучшего для «Арсенала». Этот клуб уникален — в его характере и в тех чувствах, которые он пробуждает. Я искренне считаю за честь, что наше совместное путешествие продолжится.

Мы уже создали особую связь и накопили воспоминания, которые останутся с нами на всю жизнь. И что особенно воодушевляет — это только начало того, чего мы можем добиться вместе. Я безмерно благодарен Стэну и Джошу (Кронке — сопредседатели клуба. — Прим. «Чемпионата») за их доверие и поддержку и чувствую себя польщённым тем, что мне выпала честь руководить клубом в такой особенный период в его 140‑летней истории.

Это очень важный и гордый момент для меня и моей семьи. Я чувствую любовь и уважение наших потрясающих болельщиков, и они могут рассчитывать на мою — и нашу — ответную признательность», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

44-летний специалист возглавил «Арсенал» в 2019 году. Для Микеля эта работа стала первой на взрослом уровне в качестве главного тренера. Ранее он был помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Под руководством Артеты «канониры» стали победителями английской Премьер-лиги в сезоне-2025/2026. Также «Арсенал» под руководством испанца выиграл Кубок Англии и трижды брал Суперкубок страны.