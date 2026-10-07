Бышовец: сборная России разочаровала в концовке встречи с Нигерией, матч был выигрышным

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец подвёл итоги товарищеского матча сборных России и Нигерии (3:3).

«Когда мы говорим о результате, то это второстепенно, разве только для болельщиков. А всё остальное заложено в качестве той информации, которая необходима для тренера в определении качества, уровня игроков и содержания. Насколько удалось реализовать тактический план и подготовку к матчу с Нигерией. У меня есть личный опыт игр против этой сборной. Это было и на турнирах, и когда я тренировал сборную Южной Кореи. Тогда Нигерия была нашим спарринг-партнёром. Эта сборная в полном составе, готовясь к официальным турнирам, расценивалась как сборная Германии, имеющая скоростной и силовой футбол. Матч сборной России с Нигерией складывался с нашей инициативой, несмотря на начало игры и пропущенный мяч.

Пространство в обороне соперника имело преимущество для наших игроков. Отсюда и было такое количество голевых моментов. Расценивая приезжающие команды, мы должны исходить из того, что соперники играют с корабля на бал после прилёта. Влияют и временные параметры, и статус товарищеских матчей. Тем не менее эти встречи проходили с взаимными шансами. Конечный результат с Нигерией немножко разочаровывает, потому что сыграли вничью, когда владели преимуществом в счёте и инициативой. Концовка матча разочаровала. Здесь вопросы, связанные со сделанными заменами, — это касается не только игроков, но и тренера. Результат был сделан, нужно было ожидать, что допущенные ошибки в обороне сойдут на нет. Матч был выигрышным», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.