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В «Марселе» дали комментарий касательно зимнего трансферного окна

В «Марселе» дали комментарий касательно зимнего трансферного окна
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Спортивный директор французского «Марселя» Грегори Лоренци высказался о способности клуба эффективно провести работу в рамках ближайшего зимнего трансферного окна.

— Среднесрочная перспектива — январь. Что вы сможете сделать в трансферное окно?
— Сейчас не январь, это долгий процесс, и нам нужно успокоиться, перестать думать исключительно о трансферном окне. У нас есть ограничения — это санкции от DNCG (французский финансовый надзорный орган в футболе. — Прим. «Чемпионата»). Мы готовимся к слушанию в декабре и посмотрим, что будет по его итогам. Сегодня я не могу ответить на вопросы о покупке или продаже игроков, — приводит слова Лоренци L’Équipe.

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