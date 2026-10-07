«Барселона» опубликовала обращение к Месси после его последнего матча за сборную

Пресс-служба испанского футбольного клуба «Барселона» опубликовала в социальных сетях сообщение, посвящённое бывшему нападающему команды Лионелю Месси. Соответствующий текст появился в официальном аккаунте команды.

«От золотой медали в Пекине в 2008 году до незабываемой карьеры — ты творил историю на каждом этапе пути вместе с «альбиселесте». Поздравляем, Лео: благодаря тебе футболка сборной Аргентины становится ещё более легендарной!» — сообщает пресс-служба «Барселоны» в социальной сети X.

Лионель Месси провёл последний матч за сборную Аргентины. В товарищеской встрече с Бенином на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе аргентинцы победили со счётом 3:0, а капитан команды отметился голом и двумя результативными передачами.