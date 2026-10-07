Месси: горжусь тем, что я аргентинец, и благодарен за всё, что пережил

Аргентинский нападающий Лионель Месси высказался после своего прощального матча за сборную Аргентины с Бенином (3:0), в котором он реализовал пенальти и отдал две голевые передачи.

«Я горжусь тем, что я аргентинец, и тем, что вместе со всеми вами осуществил свою мечту. На прошлом чемпионате мира мы были очень близки к победе… Матч с Англией был для нас невероятно изнурительным. Физически и эмоционально это было истощающе; мы действительно выстояли, имея в распоряжении лишь самый минимум.

Все мои товарищи по команде, которые были рядом со мной, всегда отдавали все силы ради этой футболки. Они сделали меня чемпионом мира. Я знал, что рядом со мной воины, которые отдали свои жизни. Буду очень скучать по игре здесь. Мне посчастливилось путешествовать по всей стране, и я всегда получал огромную любовь от начала до конца. Я благодарен за всё, что пережил», — приводит с