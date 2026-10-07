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Месси: горжусь тем, что я аргентинец, и благодарен за всё, что пережил

Месси: горжусь тем, что я аргентинец, и благодарен за всё, что пережил
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Аргентинский нападающий Лионель Месси высказался после своего прощального матча за сборную Аргентины с Бенином (3:0), в котором он реализовал пенальти и отдал две голевые передачи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Бенин
1:0 Отаменди – 48'     2:0 Пас – 61'     3:0 Месси – 71'    

«Я горжусь тем, что я аргентинец, и тем, что вместе со всеми вами осуществил свою мечту. На прошлом чемпионате мира мы были очень близки к победе… Матч с Англией был для нас невероятно изнурительным. Физически и эмоционально это было истощающе; мы действительно выстояли, имея в распоряжении лишь самый минимум.

Все мои товарищи по команде, которые были рядом со мной, всегда отдавали все силы ради этой футболки. Они сделали меня чемпионом мира. Я знал, что рядом со мной воины, которые отдали свои жизни. Буду очень скучать по игре здесь. Мне посчастливилось путешествовать по всей стране, и я всегда получал огромную любовь от начала до конца. Я благодарен за всё, что пережил», — приводит с