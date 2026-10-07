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Спортдиректор «Марселя» Лоренци ответил, останется ли тренер Женезио в клубе

Спортдиректор «Марселя» Лоренци ответил, останется ли тренер Женезио в клубе
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Спортивный директор французского «Марселя» Грегори Лоренци ответил, в каком положении находится главный тренер команды Бруно Женезио.

— Вы не думаете, что Бруно Женезио может уйти в отставку?
— Нет, совсем нет. Тренер связан с нами контрактом до 2028 года, мы планируем будущее вместе с Бруно, и в этом нет никаких сомнений.

— Какие у вас с ним взаимоотношения?
— У нас есть кое-что общее. Говорят, что Бруно спокойный. Это не всегда так. Он способен высказывать своё мнение, и после поражения от «ПСЖ» в раздевалке была особая атмосфера. Меня тоже считают спокойным, но, если мне есть что сказать игроку, я это скажу, — приводит слова Лоренци L’Équipe.

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