«Это наша общая история, её никто не сможет отнять». Кайл Уокер — о ситуации с «Ман Сити»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался по поводу вердикта по делу о финансовых нарушениях клуба. Ранее АПЛ признала «Сити» виновным по всем пунктам, касающимся нарушений финансовых правил лиги. В ответ клуб подал апелляцию на вынесенное решение.

«Понятно, что ситуация сложилась непростая. Поскольку дело сейчас на стадии апелляции, любые мои комментарии о судебном процессе вряд ли будут уместны — они не будут справедливы ни по отношению ко мне, ни к другим участникам разбирательства.

Но если говорить лично, хочу сказать ребятам: мы провели вместе столько прекрасных лет и завоевали столько трофеев — это наша общая история, и её никто не сможет отнять. Как дальше будут развиваться события — пока неизвестно, всё зависит от итогов апелляции», — приводит слова Уокера talkSPORT.

Кайл Уокер выступал за «Манчестер Сити» с лета 2017 года по январь 2025 года.