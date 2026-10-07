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«Настоящая легенда — в Аргентине и во всём мире». Санетти — о Месси

«Настоящая легенда — в Аргентине и во всём мире». Санетти — о Месси
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Бывший защитник «Интера» Хавьер Санетти обратился к Лионелю Месси после его прощального матча за национальную команду Аргентины.

«Спасибо, Лео. Спасибо, гений. Спасибо за ещё один незабываемый вечер. Ещё один момент, который навсегда останется в памяти. Настоящая легенда — в Аргентине и во всём мире. Сегодня и всегда — спасибо, Лионель Месси», — написал Санетти в социальной сети X.

Лионель Месси провёл последний матч за сборную Аргентины. В товарищеской встрече с Бенином на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе аргентинцы победили со счётом 3:0, а капитан команды отметился голом и двумя результативными передачами.

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