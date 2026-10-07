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Экс-игрок ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» Тошич составил сборную из бывших партнёров

Экс-игрок ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» Тошич составил сборную из бывших партнёров
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Бывший полузащитник ЦСКА, «Манчестер Юнайтед» и сборной Сербии Зоран Тошич собрал символический состав из футболистов, с которыми вместе выходил на поле.

«Символическая сборная Зорана Тошича из бывших партнёров по команде: «Игорь Акинфеев, Патрис Эвра, Неманья Видич, Сергей Игнашевич, Бранислав Иванович, Пол Скоулз, Деян Станкович, Райан Гиггз, Алан Дзагоев, Криштиану Роналду, Уэйн Руни», — сказал Тошич в телеграм-канале «Лига Ставок».

Зоран Тошич перешёл в ЦСКА из «Манчестер Юнайтед» летом 2010 года. Всего на его счету 37 забитых мячей и 24 результативные передачи за армейцев в 182 матчах чемпионата России.

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