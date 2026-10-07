В «Марселе» рассказали, как клуб экономит в нынешних финансовых условиях

Спортивный директор французского «Марселя» Грегори Лоренци ответил, какие меры предпринимает клуб для оптимизации расходов в условиях финансовых ограничений.

— Какие способы могут помочь улучшить финансовую ситуацию в клубе?

— Переговоры с игроками о снижении зарплат. Мы рассматриваем все варианты сокращения затрат. Мы значительно сократили штат по сравнению с прошлым сезоном. Я не люблю искать оправдания, хочу, чтобы всё работало эффективно. Не собираемся нанимать людей просто ради того, чтобы их нанимать. Если есть необходимость, мы приложим такие усилия. Если же у клуба уже есть такие сотрудники, то нет. В каждом отделе, если можем сократить расходы, мы это делаем. Мы сократили срок проведения летних сборов в Нидерландах. Вместе с тренером решили, что пяти дней вместо 15 достаточно. Мы также можем путешествовать с меньшей делегацией, — приводит слова Лоренци L’Équipe.