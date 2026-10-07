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Суд взыскал с жены Семака 11 тысяч рублей по заявлению Роскомнадзора — источник

Суд взыскал с жены Семака 11 тысяч рублей по заявлению Роскомнадзора — источник
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Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил требования Роскомнадзора о взыскании задолженности с Анны Семак, супруги главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака. Об этом сообщает издание «РИА Новости Спорт».

Согласно материалам дела, сумма взыскания составила чуть более 11 тысяч рублей. Заявление о выдаче соответствующего судебного приказа ведомство направило 2 октября. Официальные причины финансовых претензий на данный момент не раскрываются, однако в средствах массовой информации предполагают, что задолженность может быть связана с неуплатой обязательных отчислений за размещение рекламы в интернете.

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