Суд взыскал с жены Семака 11 тысяч рублей по заявлению Роскомнадзора — источник

Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил требования Роскомнадзора о взыскании задолженности с Анны Семак, супруги главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака. Об этом сообщает издание «РИА Новости Спорт».

Согласно материалам дела, сумма взыскания составила чуть более 11 тысяч рублей. Заявление о выдаче соответствующего судебного приказа ведомство направило 2 октября. Официальные причины финансовых претензий на данный момент не раскрываются, однако в средствах массовой информации предполагают, что задолженность может быть связана с неуплатой обязательных отчислений за размещение рекламы в интернете.