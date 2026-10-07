Чемпион мира и Европы Давид Сильва в 40 лет возобновил карьеру в чемпионате Гонконга

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Давид Сильва возобновил карьеру и подписал контракт с клубом «Ша Тин» из чемпионата Гонконга. Об этом официально сообщила пресс-служба клуба в соцсети.

Давид Сильва завершил карьеру летом 2023 года в испанском «Реале Сосьедад». В составе сборной Испании он стал чемпионом мира — 2010 и дважды — чемпионом Европы в 2008 и 2012 году.

Фото: ФК «Ша Тин»

«Ша Тин» — новичок Премьер-лиги Гонконга. Клуб был основан в 2023 году. В четырёх стартовых турах сезона-2026/2027 команда набрала три очка и занимает девятое место из 11 в турнирной таблице. В паузу на игры сборных «Ша Тин» назначил на пост главного тренера англичанина Тома Баллантайна.