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«Чем больше думаешь о сотне, тем сложнее её достичь». Кейн — о цели в 100 голов за сборную

«Чем больше думаешь о сотне, тем сложнее её достичь». Кейн — о цели в 100 голов за сборную
Комментарии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал свои достижения после матча Лиги наций УЕФА с Чехией (3:0), в котором он оформил дубль и довёл счёт своих голов за национальную команду до 91. В возрасте 33 лет Кейн остаётся лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Он превзошёл результат Мохтара Дахари (89 голов), выступавшего за Малайзию.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 4-й тур
06 октября 2026, вторник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
3 : 0
Чехия
1:0 Цоуфал – 27'     2:0 Кейн – 40'     3:0 Кейн – 57'    

Лишь шесть игроков забивали в составе сборных больше: Криштиану Роналду – за Португалию (146), Лионель Месси – за Аргентину (125), Али Даеи – за Иран (108), Сунил Чхетри – за Индию (95), Ромелу Лукаку – за Бельгию (94), Роберт Левандовски – за Польшу (92).

— 100 голов за сборную Англии — следующая цель?
— Забавно, что этот вопрос мне задают сразу несколько сотрудников штаба. Считаю, что столько раз представлять свою страну — это огромная привилегия. 100 голов — это, наверное, своего рода ос