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Зидан выразил полную поддержку Эдуарду Камавинга — AS

Зидан выразил полную поддержку Эдуарду Камавинга — AS
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Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан выразил полную поддержку французскому полузащитнику мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга. По информации издания Diario AS, специалист отмечает у футболиста уникальное сочетание физических и технических данных.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 4-й тур
05 октября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Франция
Окончен
4 : 1
Бельгия
0:1 Лукебакио – 35'     1:1 Дуэ – 77'     2:1 Шерки – 81'     3:1 Олисе – 88'     4:1 Олисе – 90+1'    

Источник также приводит статистику Камавинга в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Бельгии (4:1), который прошёл на «Стад де Франс». Точность передач полузащитника составила 94%: он совершил 41 точный пас из 42 на половине поля соперника. Кроме того, в активе игрока пять возвратов мяча и шесть выигранных единоборств.

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