Зидан выразил полную поддержку Эдуарду Камавинга — AS

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан выразил полную поддержку французскому полузащитнику мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга. По информации издания Diario AS, специалист отмечает у футболиста уникальное сочетание физических и технических данных.

Источник также приводит статистику Камавинга в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Бельгии (4:1), который прошёл на «Стад де Франс». Точность передач полузащитника составила 94%: он совершил 41 точный пас из 42 на половине поля соперника. Кроме того, в активе игрока пять возвратов мяча и шесть выигранных единоборств.