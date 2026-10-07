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«Идеальный вечер». Гарри Кейн — о победе над Чехией и рекорде Шилтона

«Идеальный вечер». Гарри Кейн — о победе над Чехией и рекорде Шилтона
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Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поделился впечатлениями после выездного сбора национальной команды. 6 октября англичане обыграли сборную Чехии в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА со счётом 3:0. Кейн оформил в игре дубль и довёл счёт своих голов за национальную команду до 91. Также Кейн повторил рекорд голкипера Питера Шилтона по числу встреч за национальную команду. Игра с Чехией стала для Кейна 125-й за сборную Англии.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 4-й тур
06 октября 2026, вторник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
3 : 0