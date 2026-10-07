«Идеальный вечер». Гарри Кейн — о победе над Чехией и рекорде Шилтона

Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поделился впечатлениями после выездного сбора национальной команды. 6 октября англичане обыграли сборную Чехии в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА со счётом 3:0. Кейн оформил в игре дубль и довёл счёт своих голов за национальную команду до 91. Также Кейн повторил рекорд голкипера Питера Шилтона по числу встреч за национальную команду. Игра с Чехией стала для Кейна 125-й за сборную Англии.