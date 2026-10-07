«Самый стабильный». Погребняк назвал главного претендента на «Золотой мяч»

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк заявил, что нападающий «Баварии» Гарри Кейн должен получить «Золотой мяч». В прошлом сезоне Кейн провёл за «Баварию» 31 матч, забил 36 голов и сделал пять результативных передач. В составе сборной Англии форвард завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2026 года. Также с мюнхенской командой он выиграл чемпионат Германии, Кубок Германии и Суперкубок.

— Кто выиграет «Золотой мяч»?

— Думаю, что это будет Гарри Кейн. Он самый стабильный из всех претендентов на «Золотой мяч». Забил больше всех, был в полуфинале чемпионата мира и выиграл с «Баварией» Кубок Германии, Суперкубок и чемпионат. Я считаю, что должен выиграть он, остальные претенденты на его фоне не выделяются, — приводит слова Погребняка «Матч ТВ».

Обладателя «Золотого мяча» объявят 26 октября на церемонии в Лондоне. Голосование выборщиков уже завершилось.