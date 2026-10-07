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«Мы молодцы!» Виктор Гончаренко — о победе Беларуси над Финляндией в Лиге наций

«Мы молодцы!» Виктор Гончаренко — о победе Беларуси над Финляндией в Лиге наций
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Главный тренер сборной Беларуси Виктор Гончаренко опубликовал пост после победы сборной Беларуси над Финляндией (1:0) в 4-м туре группы 1 Лиги наций УЕФА (Лига С). Команды играли на стадионе «Рудольф Илловски» в Будапеште, Венгрия.

Лига наций УЕФА. Лига C . Группа 1. 4-й тур
06 октября 2026, вторник. 21:45 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 0
Финляндия
1:0 Шуманский – 1'    

«Мы молодцы! Спасибо всем за поддержку! Готовимся к ноябрьским матчам», — написал Гончаренко в соцсети.

Беларусь занимает второе место в группе 1 с семью очками после четырёх игр. Столько же — у Финляндии с третьего места. На первой строчке с девятью очками располагается Албания. У сборной Сан-Марино 0 очков. В двух заключительных турах команда Гончаренко сыграет с Сан-Марино и Албанией 12 и 15 ноября.

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