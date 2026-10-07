«Мы молодцы!» Виктор Гончаренко — о победе Беларуси над Финляндией в Лиге наций

Главный тренер сборной Беларуси Виктор Гончаренко опубликовал пост после победы сборной Беларуси над Финляндией (1:0) в 4-м туре группы 1 Лиги наций УЕФА (Лига С). Команды играли на стадионе «Рудольф Илловски» в Будапеште, Венгрия.

«Мы молодцы! Спасибо всем за поддержку! Готовимся к ноябрьским матчам», — написал Гончаренко в соцсети.

Беларусь занимает второе место в группе 1 с семью очками после четырёх игр. Столько же — у Финляндии с третьего места. На первой строчке с девятью очками располагается Албания. У сборной Сан-Марино 0 очков. В двух заключительных турах команда Гончаренко сыграет с Сан-Марино и Албанией 12 и 15 ноября.