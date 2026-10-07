Карасёв раскрыл сумму, которую получает за обслуживание одного матча

Российский арбитр Сергей Карасёв раскрыл информацию о своих доходах. По его словам, гонорар за обслуживание одной встречи составляет около 180 тысяч рублей.

— Сколько вы получаете за матч?

— За матч — это открытая информация, 180 000 руб где-то. Это нормально кажется на слух. Но матчей-то не так много, и в футбол мы играем только полгода. Такая сезонная работа. Но это если дают игры. Потому что если делаешь ошибки — игр не дают.

— А сколько платят судье на начальном этапе?

— 2000 рублей, может быть, 3000. Это детские соревнования.

— Было ли такое, что вам предлагали взятку?

— Такого не было. Я бы тогда с вами здесь не сидел, — сказал Карасёв в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».