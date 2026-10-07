15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карасёв раскрыл сумму, которую получает за обслуживание одного матча

Карасёв раскрыл сумму, которую получает за обслуживание одного матча
Комментарии

Российский арбитр Сергей Карасёв раскрыл информацию о своих доходах. По его словам, гонорар за обслуживание одной встречи составляет около 180 тысяч рублей.

— Сколько вы получаете за матч?
— За матч — это открытая информация, 180 000 руб где-то. Это нормально кажется на слух. Но матчей-то не так много, и в футбол мы играем только полгода. Такая сезонная работа. Но это если дают игры. Потому что если делаешь ошибки — игр не дают.

— А сколько платят судье на начальном этапе?
— 2000 рублей, может быть, 3000. Это детские соревнования.

— Было ли такое, что вам предлагали взятку?
— Такого не было. Я бы тогда с вами здесь не сидел, — сказал Карасёв в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Карасёв показал абсолютный непрофессионализм». Разбор судейства в 8-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Карасёв показал абсолютный непрофессионализм». Разбор судейства в 8-м туре РПЛ
Комментарии