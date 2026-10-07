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Спортдиректор «Марселя» Лоренци: сейчас мы не в том положении, в котором хотели бы быть

Спортдиректор «Марселя» Лоренци: сейчас мы не в том положении, в котором хотели бы быть
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Спортивный директор французского «Марселя» Грегори Лоренци оценил нынешнее положение дел в клубе.

— На данный момент «Марсель» находится в зоне вылета, и летом прошлого года клубу не удалось подписать новых футболистов. Ожидали ли вы этого в июне?
— Я понимал, что мы проходим реструктуризацию как на поле, так и за его пределами, и что нам предстоит столкнуться со множеством ограничений, связанных с санкциями от DNCG (финансовый надзорный орган во французском футболе. — Прим. «Чемпионата») и нашим участием в Лиге Европы [вместо Лиги чемпионов]. Нам пришлось продать ряд футболистов, чтобы сократить наш очень высокий фонд заработной платы. Достичь этих целей было сложно, и мы не могли подписывать новых игроков. Нам пришлось адаптироваться, и сейчас мы не в том положении, в котором хотели бы быть. Теперь нам предстоит улучшить ситуацию на поле, — приводит слова Лоренци L’Équipe.

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