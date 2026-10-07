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В Англии обеспокоены возможным участием «Ман Сити» в Лиге чемпионов на фоне санкций — ВВС

В Англии обеспокоены возможным участием «Ман Сити» в Лиге чемпионов на фоне санкций — ВВС
Комментарии

Высокопоставленные представители английского и европейского футбола обеспокоены ситуацией вокруг «Манчестер Сити», который может получить возможность выступить в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне даже в случае исключения из Премьер-лиги за финансовые нарушения. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, суть проблемы заключается в том, что, несмотря на возможное отстранение клуба от высшего дивизиона чемпионата Англии, «Манчестер Сити» может сохранить право на участие в главном европейском турнире благодаря спортивному принципу.

Согласно текущим правилам, клуб рискует столкнуться с серьёзными санкциями, включая штрафы и отстранение от соревнований, однако это не исключает возможности его участия в Лиге чемпионов через победу в национальном чемпионате или кубковых турнирах. Ранее «Сити» уже успешно оспорил двухлетний запрет на участие в еврокубках, наложенный УЕФА в 2020 году, когда Спортивный арбитражный суд признал нарушения подпадающими под срок давности.

Независимая комиссия признала вину клуба в нарушении финансовых правил, однако апелляция всё ещё может быть подана. Окончательное решение по санкциям и участию в Лиге чемпионов будет зависеть от исхода апелляционного процесса и вердикта УЕФА. Сроки рассмотрения дела и возможные дисциплинарные меры пока не определены.

Если клуб выиграет апелляцию и одержит победу в одном из национальных кубков, это также обеспечит ему место в еврокубках следующего сезона.

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