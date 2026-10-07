15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Монако» Филипе Луис ответил, какие тренеры его вдохновляют

Тренер «Монако» Филипе Луис ответил, какие тренеры его вдохновляют
Комментарии

Главный тренер «Монако» Филипе Луис ответил, кто из коллег вдохновляет его в профессиональном плане.

«У меня немало источников вдохновения, таких как Хосеп Гвардиола, Унаи Эмери, с которым я встречался в марте. Но у меня свой собственный подход к работе.

Мы ещё не достигли того уровня игры, которого я от нас ожидаю. С матчами организм адаптируется к нагрузкам. Мы будем больше тренироваться в ноябре, так же поступим и в декабре – будем работать больше и лучше, я надеюсь. Только так можно добиться серьёзных успехов», — приводит слова Луиса L’Équipe.

На данный момент «Монако» с 13 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.

Материалы по теме
В академии «Монако» рассказали о векторе работы клуба по поиску молодых талантов
Комментарии