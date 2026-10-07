Тренер «Монако» Филипе Луис ответил, какие тренеры его вдохновляют

Главный тренер «Монако» Филипе Луис ответил, кто из коллег вдохновляет его в профессиональном плане.

«У меня немало источников вдохновения, таких как Хосеп Гвардиола, Унаи Эмери, с которым я встречался в марте. Но у меня свой собственный подход к работе.

Мы ещё не достигли того уровня игры, которого я от нас ожидаю. С матчами организм адаптируется к нагрузкам. Мы будем больше тренироваться в ноябре, так же поступим и в декабре – будем работать больше и лучше, я надеюсь. Только так можно добиться серьёзных успехов», — приводит слова Луиса L’Équipe.

На данный момент «Монако» с 13 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.