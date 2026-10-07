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«Ненавидел это, когда работал в сборной». Тренер «Аль-Насра» — о скандале с Роналду

«Ненавидел это, когда работал в сборной». Тренер «Аль-Насра» — о скандале с Роналду
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Главный тренер «Аль-Насра» Ангелос Постекоглу высказался о состоянии форварда Криштиану Роналду после скандала в сборной Португалии. В пятницу, 9 октября, команда Роналду сыграет в 8-м туре саудовской Про-Лиги с клубом «Аль-Дирия».

Саудовская Аравия — Про-Лига . 8-й тур
09 октября 2026, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Дирия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Роналду вернулся в хорошей форме; он готов ментально и физически, а это самое главное. Что касается ситуации с национальной командой и инцидента с его участием — когда я сам работал со сборными, я ненавидел, когда клубные тренеры комментировали дела национальных команд», — приводит слова Постекоглу издание Al-Riyadiah в соцсети X.