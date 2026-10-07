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Спортдиректор «Локомотива» Акавов ответил, изменится ли подход клуба к покупке легионеров

Спортдиректор «Локомотива» Акавов ответил, изменится ли подход клуба к покупке легионеров
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Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов рассказал о дальнейшей трансферной стратегии команды. Функционер ответил на вопрос о возможном изменении подхода руководства железнодорожников к приобретению иностранных футболистов.

«Стратегия «Локомотива» — продолжать следовать принципам, в основе которых заложена ставка на российских игроков и собственных воспитанников. С этой точки зрения ничего не меняется. Мы будем стараться точечно рассматривать усиление легионерами, но не будем прибегать к этому слишком массово», — сказал Акавов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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