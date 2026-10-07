Тренер «Монако» Филипе Луис: Ламин Камара — совершенно уникальный футболист

Главный тренер «Монако» Филипе Луис высоко отозвался о полузащитнике своей команды Ламине Камара, на которого, по слухам, претендуют английские топ-клубы.

«За 20 лет моей карьеры я никогда не видел ничего подобного. Ламин — совершенно уникальный футболист. Его умение контролировать ситуацию на поле, его концентрация… он намного, намного выше среднего уровня», — приводит слова Луиса L’Équipe.

В нынешнем сезоне Камара принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.