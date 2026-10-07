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Альварес хочет перейти в «Арсенал»: «Барселона» больше не приоритет — журналист Балаге

Альварес хочет перейти в «Арсенал»: «Барселона» больше не приоритет — журналист Балаге
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Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес хочет перейти в «Арсенал» и всерьёз рассматривает вариант трансфера в январе на «Эмирейтс». «Барселона» больше не является для него приоритетом. Об этом сообщил испанский журналист Гильем Балаге в соцсети.

Летом «Арсенал» был готов заплатить за Альвареса более € 115 млн. Клуб предлагал включить в сделку форвардов Виктора Дьёкереша или Нони Мадуэке.

Сам Альварес не видит своего долгосрочного будущего в «Атлетико». При этом ранее «матрасники» публично заявили, что не будут вести переговоры с «Барселоной» о трансфере игрока и не рассматривают его переход в каталонскую команду.

Хулиан Альварес выступает за «Атлетико» с августа 2024 года, его контракт рассчитан до июня 2030 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 26‑летнего аргентинского нападающего составляет € 100 млн.

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