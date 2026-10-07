15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бенитес назвал лучшего игрока, которого тренировал

Бенитес назвал лучшего игрока, которого тренировал
Комментарии

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес назвал Стивена Джеррарда лучшим футболистом среди всех, с кем ему доводилось работать на протяжении карьеры.

«Когда я был в «Реале», меня спрашивали, кто лучший игрок, которого я тренировал, и я ответил — Стивен Джеррард. И я объяснил почему. Когда мы приехали в Ливерпуль, он был полузащитником, играющим от штрафной к штрафной. У него есть сила, он хорошо играл в воздухе, мог бить правой и левой ногой, а также пасовать, контролировать мяч. Так что он был полноценным игроком, которому нужно было лучше понять игру, её темп», — приводит слова Бенитеса официальный сайт «Ливерпуля».

Материалы по теме
«Жезуш подписал себе приговор». Джеррард — о скандале вокруг Роналду в сборной Португалии