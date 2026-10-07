Бенитес назвал лучшего игрока, которого тренировал

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес назвал Стивена Джеррарда лучшим футболистом среди всех, с кем ему доводилось работать на протяжении карьеры.

«Когда я был в «Реале», меня спрашивали, кто лучший игрок, которого я тренировал, и я ответил — Стивен Джеррард. И я объяснил почему. Когда мы приехали в Ливерпуль, он был полузащитником, играющим от штрафной к штрафной. У него есть сила, он хорошо играл в воздухе, мог бить правой и левой ногой, а также пасовать, контролировать мяч. Так что он был полноценным игроком, которому нужно было лучше понять игру, её темп», — приводит слова Бенитеса официальный сайт «Ливерпуля».