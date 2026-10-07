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The Times: Артета — самый высокооплачиваемый тренер АПЛ с зарплатой около € 30 млн

The Times: Артета — самый высокооплачиваемый тренер АПЛ с зарплатой около € 30 млн
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета стал самым высокооплачиваемым специалистом лиги, сообщает The Times. Сегодня, 7 октября, клуб официально сообщил о продлении контракта cо специалистом до 2030 года.

По информации источника, по новому четырёхлетнему соглашению оклад тренера составит £ 25 млн (€ 29,5 млн), из которых около £ 20 млн (€ 23,6 млн) — основная часть зарплаты, остальное — бонусы за достижения. Это существенно больше его прежнего вознаграждения: по заканчивавшемуся контракту с учётом бонусов он получал £ 15 млн (€ 17,7 млн)

Для сравнения: Унаи Эмери, Андони Ираола, Энцо Мареска и Роберто Де Дзерби зарабатывают, по оценкам, от £ 10 (€ 11,8 млн) до £ 12 млн (€ 14,1 млн) в год, Оливер Гласнер — примерно на том же уровне.

Микель Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года — дольше всех коллег в четырёх высших дивизионах Англии. Под его руководством в прошлом сезоне команда завоевала чемпионство в АПЛ.

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